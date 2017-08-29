رئيس وزراء اليابان: صاروخ كوريا الشمالية تهديد خطير وغير مسبوق لنا

طوكيو - د ب أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية شكّل تهديدا جديا وخطيرا بشكل غير مسبوق لليابان.

وأضاف آبي للصحفيين أن اليابان قدمت احتجاجا شديد اللهجة لكوريا الشمالية.

وأوضح آبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستبذل قصارى جهدها لحماية أرواح شعبها.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مسؤول حكومي ياباني لم تذكر اسمه أن الصاروخ انشطر إلى ثلاثة أجزاء قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.