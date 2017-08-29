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صورة وخبر: القوات العراقية تواصل القتال في تلعفر

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: القوات العراقية تواصل القتال في تلعفر

12:48 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

صورة وخبر: القوات العراقية تواصل القتال في تلعفر

قوات عراقية في تلعفر (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة قضاء تلعفر في محافظة نينوى شمالي العراق من أيدي مسلحي تنظيم "داعش" وفقًا لـ"بي بي سي".

واشتبكت القوات العراقية في قتال عنيف قرب تلعفر مع مسلحي التنظيم في آخر جيب لهم في محافظة نينوى الشمالية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن مراسلها شهد اشتباكات عنيفة، شاركت فيها قوات العراقية والقوات المتحالفة معها، مع مسلحي التنظيم في بلدة العياضية التي تبعد 15 كيلومترا شمال تلعفر.

والتقط مصور الوكالة صورة ترصد إحدى الدبابات المشاركة في القتال بالمدينة.

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