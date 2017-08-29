بالصور - حريق يلتهم مخزن مستحضرات طبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت منطقة هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ الممتدة لحى المنشية، مساء الثلاثاء، اشتعال النيران بمخزن مستحضرات طبية، وأدوات تجميل، بالطابق الثاني، بإحدى العمارات الخاصة بصاحب المخزن، ما أدى إلى التهام النيران تمامًا لمحتويات المخزن، والسلع المخزنة به،

انتقلت 6 سيارات إطفاء بوحدة الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتمكنت من التعامل مع الحريق، بمساعدة الأهالي، كما انتقلت 4 سيارات إسعاف، وسيارات مياه متنقلة، من حي شمال بمدينة دسوق، وسيارة من هندسة كهرباء دسوق، وجرى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل، أثناء التعامل مع الحريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، باختناقات، وكسور، بحسب الشرطة.

كما انتقل اللواء عماد أبو النور، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والمقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث القسم، والرائد فتحي أبو ريا نائب مأمور القسم، وقوة من الشرطة، وجرى فرض كردون أمنى حول مكان الواقعة، بمعدات إدارة مرور دسوق، وذلك للتعامل مع الحريق.

أكد شهود عيان من أهالي المنطقة، أنهم رأوا النيران تشتعل وتخرج من شرفة الطابق الثاني بمنزل المواطن "س.أ"، وتخرج السنة اللهب بقوة، وتبين أن الطابق الذى حدثت به الواقعة، يستخدمه صاحب العقار، كمخزن للمستحضرات الطبية وأدوات التجميل، مما سارع أهالي المنطقة بالكامل، لإخماد الحريق، عن طريق الصعود على سلم سيارة شركة الكهرباء، التى حضرت قبل وصول سيارات وحدة الإطفاء.

أجريت المعاينة المبدئية، من قبل رجال الشرطة، وتبين من خلالها أن المخزن عبارة عن شقة واحدة، وأن أسباب نشوب الحريق، ماس كهربائي، اشتعل ببعض سلع المستحضرات الطبية وأدوات التجميل، امتد إلى باقي تلك السلع، ما أدى التهامها وتفحمها بالكامل، وجارى حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن هذا الحريق.