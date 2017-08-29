10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير، وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، أن القيادة القطرية ليست جادة في الجلوس والتفاوض حول كيفية حل الأزمة الخليجية، وقال الشيخ رائد صلاح، إمام المسجد الأقصى، إن ظروف اعتقاله لا تصلح لإيواء الحيوانات، ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادا شديدا للأمم المتحدة، بالتزامن مع بدء زيارة أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش لإسرائيل.

1- قرقاش: التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير في العلاقة بين "المؤتمر والحوثي"، مضيفًا: "لكن المهم الاستفادة من هذا الوضع لمصلحة اليمن للخروج من أزمة الانقلاب".

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2- السفير الإماراتي بواشنطن: "تميم" لا يملك القرار لحل أزمة مقاطعة قطر

السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة - أرشيفية

صرح السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، أن القيادة القطرية ليست جادة في الجلوس والتفاوض حول كيفية حل الأزمة الخليجية بعد ثلاثة أشهر من اندلاعها، مضيفًا: "أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني لا يملك القرار لحل الأزمة".

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3- نصر الله: "داعش" استسلم حين وجد نفسه في المربع الأخير

الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله - أرشيفية

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن تنظيم "داعش" استسلم وانهار حين وجد نفسه في المربع الأخير أمام المعركة الحاسمة.

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4- شيخ الأقصى: "مكان اعتقالي لا يصلح لإيواء الحيوانات"

إمام المسجد الأقصى الشيخ رائد صلاح - أرشيفية

قال الشيخ رائد صلاح إن ظروف اعتقاله سيئة للغاية وإنه معتقل داخل مرحاض، موضحا انه ينام ويصلي داخل هذا المرحاض. وأكد الشيخ صلاح أنهم يراقبونه عبر الكاميرات على مدار الساعة، وأن مكان احتجازه في سجن الشارون لا يصلح حتى لإيواء الحيوانات.

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5- ليبرمان لـغوتيريس: حماس تشترط أمورًا "غير معقولة"

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان - أرشيفية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن حركة حماس لديها جنديان إسرائيليان هما هدّار جولدن وشاؤول آرون وتطالب إسرائيل بمطالب غير معقولة" على حد زعمه.

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6- السنوار: إيران هي "الداعم الأكبر" لحماس

رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار - أرشيفية

كشف رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، الإثنين، أن حركته ضاعفت من قدراتها العسكرية، مؤكدًا إن إيران هي الداعم الأكبر للجناح العسكري للحركة.

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7- لافروف: لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بالأزمة الخليجية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن دعمه للجهود التي تبذلها الكويت للتخفيف من حدة الخلاف الدبلوماسي بين العديد من دول الخليج. وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بالأزمة الخليجية".

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8- الرئيس الفلبيني: أي أحمق يقاوم الشرطة يجب قتله

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي - أرشيفية

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن أي أحمق يقاوم الشرطة بالقوة أثناء القبض عليه يجب قتله، وذلك بعد أيام فقط من نداء أطلقه آلاف الأشخاص بإنهاء العنف في حرب دوتيرتي ضد المخدرات خلال جنازة مراهق قتل على يد الشرطة.

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9- نتنياهو: الأمم المتحدة فشلت في منع وصول شحنات الأسلحة لـ"حزب الله"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادا شديدا للأمم المتحدة، بالتزامن مع بدء زيارة أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش لإسرائيل. وأضاف: "الأمم المتحدة فشلت في منع وصول شحنات الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، وإيران تسعى إلى فتح جبهة ضد إسرائيل على الحدود مع لبنان وسورية.

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10- شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح "بلد التعليم" رقم 1

مارتن شولتس - منافس أنجيلا ميركل على منصب مستشار ألمانيا في الانتخابات القادمة - أرشيفية

طرح مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقبلة، مقترحات للنهوض بالتعليم في ألمانيا، تحمل اسم " التحالف الوطني للتعليم"، وقال: "ألمانيا يجب أن تصبح "بلد التعليم" رقم 1".

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