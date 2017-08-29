نيبوشا يؤجل سفره لمتابعه مباراة الزمالك والسالمية

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قرر المونتينيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك تأجيل سفره إلى الأردن لمساء غدًا الثلاثاء، بدلًا من السفر في الثانية ظهرًا، ليتمكن من متابعة المباراة الودية التي ستجمع الزمالك مع السالمية الكويتي غدًا في إطار استعدادات الفريق لمسابقة الدوري

وقد تواجد المدير الفني الجديد للفريق في المعسكر المغلق حيث قاد بنفسه المران بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميًا.

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وكان المدرب الجديد وقع على عقود تدريب الفريق اليوم، الاثنين لمدة موسمين بعد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الفيصلي الأردني.