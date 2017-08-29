أخبار عاجلة

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيبوشا يؤجل سفره لمتابعه مباراة الزمالك والسالمية

Google+ Print
نيبوشا يؤجل سفره لمتابعه مباراة الزمالك والسالمية نيبوشا يؤجل سفره لمتابعه مباراة الزمالك والسالمية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر المونتينيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك تأجيل سفره إلى الأردن لمساء غدًا الثلاثاء، بدلًا من السفر في الثانية ظهرًا، ليتمكن من متابعة المباراة الودية التي ستجمع مع السالمية الكويتي غدًا في إطار استعدادات الفريق لمسابقة الدوري

وقد تواجد المدير الفني الجديد للفريق في المعسكر المغلق حيث قاد بنفسه المران بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميًا.

شاهد أيضا

وكان المدرب الجديد وقع على عقود تدريب الفريق اليوم، الاثنين لمدة موسمين بعد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الفيصلي الأردني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك