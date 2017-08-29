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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:07 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

 كتب - عبدالعظيم قنديل:شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انهاء التوتر على الحدود بين الهند والصين وغرق حافلة في البحر الأسود، علاوة على هروب جماعي لمسلمي ميانمار.1- الهند والصين تتفقان على إنهاء التوتر العسكري  وزير الخارجية الصيني يصافح نظيره الهندي في بكين - أرشيفية (أ ف ب)أعلنت الهندية أن الهند والصين اتفقتا على إنهاء توتر عسكري مستمر منذ شهور في منطقة حدودية متنازع عليها في الهيمالايا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- ارتفاع حصيلة قتلى سقوط حافلة في البحر الاسود إلى 19 شخصا قوات الطوارئ الروسية تنتشل حافلة من البحر الأسود اليوم (أ ف ب)ذكرت وسائل إعلامية رسمية أن 19 شخصا لقوا حتفهم إثر انحراف حافلة كانت تقل عمال بناء، عن جسر كانت تسير فوقه، بالقرب من بلدة تامان جنوبى ، ما أدى إلى سقوطها في البحر الاسود.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجر، في ثاني زيارة له هذا العام إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- فرار جماعي لمسلمي ميانمار لحدود بنجلاديش فرار جماعي لمسلمي ميانمار اليوم (أ ف ب)تدفق أكثر من ألف قروي من طائفة الروهينجا المسلمة في ميانمار إلى حدود بنجلاديش، بعد تعرضهم لإطلاق الرصاص من جانب قوات الشرطة بولاية راخين الواقعة غرب ميانمار.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة العاصفة "هارفي" تضرر سكان ولاية لوزيانا الأمريكية جراء اعصار هارفي اليوم (أ ف ب)أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد وافق على طلب إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة الأضرار الناتجة عن العاصفة الاستوائية "هارفي".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 

 

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