كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه شمال اليابان

(مصراوي):

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وسائل إعلام يابانية، مساء الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان.

وحذرت الحكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يتجه صوب شمال اليابان.

وطالبت السلطات اليابانية مواطنيها القاطنين في شمال البلاد بتوخي الحذر إثر إطلاق بيونج يانج صاروخا باتجاههم.

هذا وأفادت وسائل الإعلام اليابانية لاحقا بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اجتاز الأجواء اليابانية.

من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، الإثنين، قذيفة قاتلة من منطقة قرب بيونج يانج شرقا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.