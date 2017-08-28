صالح جمعة: أنا مش غريب على المنتخب (فيديو)

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أعرب صالح جمعة، عن سعادته بعد انضمامه للمنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهتى أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018،

وأضاف «صالح» خلال تصريحاته، مساء اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أنه ليس غريبًا على المنتخب، مؤكدًا أن تواجده في الوقت الحالي في صفوف الفراعنة يزيده اصرار وتحدي.

وتابع «جمعة»، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب على قناعة تامة بامكانياته، وضمه أخيرًا بعد تصحيح أخطاءه وظهوره بشكل جيد مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه واثق من رغبة وتركيز اللاعبين على تحقيق الفوز على أوغندا وتحقيق حلم جميع المصريين.

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ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال.



