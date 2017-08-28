أخبار عاجلة

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صالح جمعة: أنا مش غريب على المنتخب (فيديو)

Google+ Print
صالح جمعة: أنا مش غريب على المنتخب (فيديو) صالح جمعة: أنا مش غريب على المنتخب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب صالح جمعة، عن سعادته بعد انضمامه للمنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهتى أوغندا في تصفيات 2018، 

وأضاف «صالح» خلال تصريحاته، مساء اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أنه ليس غريبًا على ، مؤكدًا أن تواجده في الوقت الحالي في صفوف الفراعنة يزيده اصرار وتحدي.

وتابع «جمعة»، أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب على قناعة تامة بامكانياته، وضمه أخيرًا بعد تصحيح أخطاءه وظهوره بشكل جيد مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه واثق من رغبة وتركيز اللاعبين على تحقيق الفوز على أوغندا وتحقيق حلم جميع المصريين. 

شاهد أيضا

ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال. 


إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا