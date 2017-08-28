بـ 90 جنيهًا للكيلو.. ضخ كميات من اللحوم بمعرض منتزه الإسماعيلية

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بجمعية تعاونية كبرى في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضخت مديرية التموين بالإسماعيلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بسعر 90 جنيهًا للكيلو، بالمعرض الدائم للسلع الغذائية في نادي المنتزه.

صرح بذلك نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية، مشيرًا إلى ضخ كميات مماثلة بجميع منافذ المحافظة.

وتابع غريب بإن جميع المنافذ تخضع لرقابة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومباحث التموين والطب البيطري، وسط تعليمات مشددة من اللواء يس طاهر المحافظ بالالتزام بالبيع بسعر 90 جنيهًا للكيلو.​