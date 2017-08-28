الرئيس اليمني يبحث علاقات بلاده الثنائية مع سفيري أمريكا وروسيا

الرياض - (أ ش أ):

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع السفيرين الأمريكي ماثيو تولر، والروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكن، جملة من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين اليمن وكلا البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وما يتصل بعملية السلام.

وجدد الرئيس اليمني، خلال لقائه مع السفير الأمريكي، حرصه الدائم نحو السلام المبني وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 مشيدا بجهود الإدارة الأمريكية الداعمة لليمن ووحدته في مواجهة التحديات لإنهاء الانقلاب والقضاء على التطرف والإرهاب بأوجهه وأشكاله المختلفة.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني وصولا إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني ، مشيدا في هذا الصدد بمواقف الحكومة وتعاطيها الإيجابي في مختلف المراحل مع مساعي السلام والجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأعرب الرئيس اليمني، خلال لقاءه بالسفير الروسي، عن امتنانه لمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والمحافل الدولية لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن ودعمها الدائم لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن لإنهاء الانقلاب وتداعياته المختلفة.

من جانبه، قال السفير الروسي إن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتشاور وبحث آفاق السلام الممكنة والمتاحة في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك وفقا للمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة.. مجددا موقف روسيا الداعم والثابت لليمن وقيادتها الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المنشود.