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«لواء التجمع»: اتعرض عليه 5 مليون جنيه للتصالح ورفضت (فيديو)

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«لواء التجمع»: اتعرض عليه 5 مليون جنيه للتصالح ورفضت (فيديو) «لواء التجمع»: اتعرض عليه 5 مليون جنيه للتصالح ورفضت (فيديو)

التحرير

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قال اللواء مدحت الدولجي، المعتدى على أسرته بالتجمع الخامس من قبل رجل أعمال وعدد من البلطجية، إن جهاز الشرطة استجاب له دون أن يعلم منصبه السابق، موضحا أنه رفض عرض بـ 5 ملايين للسكوت عن الحادث.

وروى الدولجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، تفاصيل الحادث، قائلًا: "حفيدتي كانت تلهو في الشارع، وفجأة فوجئت بسيارة مسرعة تتحرك بطريقة غير متزنة، فقلت يا حمار في أطفال في الشارع".

وتابع: "السيارة كان فيها سيدة أعمال بتسوق بسرعة جنونية، وعندما سمعت ما قلته لها، رجعت بالسيارة بسرعة شديدة، وحاولت أن تصدمني وأحفادي، قالتلي إنت بتشتمني أنا".

واستكمل: "قولتلها إنتي لابسه نقاب يعني زي إسلامي وبتعملي كده، مجرد ما سمعتني بقول كده اتغاظت، شتمتني بأقذر الألفاظ، وزودت السرعة بتحدي شديد وعاوزة تخبطنا كلنا، سبتها ومشيت لقيت واحد بيقولي إنت مش عارف دي مرات مين، دي مرات إبراهيم البلطجي".

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وأوضح مدحت أنه في تمام الساعة الثامنة مساء، فوجئ بسيارات تقوم بإنزال عدد كبير من الأشخاص أمام منزله، واقتحموه وانهالوا عليه وأسرته بالضرب.

وأكمل: "لقيت جيش كامل جاي بيقرب على الفيلا، واتفاجئت بإبراهيم البلطجي.. افتكرته جاي يعتذر، لقيته بيضربني بالبوكس وعايز يدخل هو و20 شخص تاني".

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التحرير

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