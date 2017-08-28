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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بجمعية تعاونية كبرى في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بجمعية تعاونية كبرى في الإسماعيلية

10:41 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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بـ 90 جنيهًا للكيلو.. ضخ كميات من اللحوم بمعرض منتزه الإسماعيلية

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بـ 90 جنيهًا للكيلو.. ضخ كميات من اللحوم بمعرض منتزه الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
تمكنت حملة تموينية مشتركة من مديرية والطب البيطري في محافظة الإسماعيلية من ضبط كمية 13 كيلو لحوم بلدية، و5 كيلو كبدة بإحدى الجمعيات التعاونية الكبرى بدائرة حي أول، وبالكشف على المضبوطات بمعرفة الطبيب البيطري تبينت إصابتها بمرض الصفراء وأنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر رقم 4028 جنح أول ضد "إبراهيم. ع. ع" المسؤول عن الجزارة، وإخطار النيابة العامة.

ولم يتم الكشف عن أي مخالفات أخرى أثناء مرور الحملة على المنافذ ومحال الجزارة المختلفة.​

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