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الكهرباء: الوزير يراقب عداد بيته يوميا.. والمذيع: هو بيدفع أصلا؟

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الكهرباء: الوزير يراقب عداد بيته يوميا.. والمذيع: هو بيدفع أصلا؟ الكهرباء: الوزير يراقب عداد بيته يوميا.. والمذيع: هو بيدفع أصلا؟

التحرير

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يصور عداد منزله أثناء نزوله من منزله، وأثناء عودته مرة أخرى للتعرف على حجم استهلاكه من التيار. 

وعلق الإعلامي "سيد علي"، على حديث حمزة، خلال لقائه، ببرنامج "حضرة المواطن، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "هو الوزير بيدفع فاتورة أصلا زينا؟".

ورد متحدث الكهرباء، "وزير الكهرباء بيصور العداد في منزله قبل نزوله وعقب عودته حتى يتمكن من التعرف على استهلاكه على مدار الأسبوع".

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واستكمل، "ثقافة الترشيد هي السبب في تقليل فواتير الكهرباء"، موضحًا، أن ثقافة الترشيد تعني التمتع بالرفاهية بما لايتجاوز الإسراف، فتقليل التكييف على درجة الحرارة 27 يساهم في تقليل الاستهلاك جدًا.

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التحرير

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