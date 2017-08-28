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الكهرباء: الاستهلاك يزيد كل ما التلاجة تكبر (فيديو)

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الكهرباء: الاستهلاك يزيد كل ما التلاجة تكبر (فيديو) الكهرباء: الاستهلاك يزيد كل ما التلاجة تكبر (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحريك (زيادة) الكهرباء هدفه تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية في ، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف حمزة، خلال لقائه بالإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مش كل الناس عندها دخل تقدر تدفع فاتورة كبيرة للكهرباء، وبالتالي كان يجب تقسيم الشرائح لـ 7 فئات".

وتابع :"لازم المواطن يقفل باب التلاجة كويس وميكونش حجمها كبير، كل ما التلاجة كبرت بتفرق في استخدام الطاقة، وكل ما تفتح وتقفل باب التلاجة بيأثر على استهلاك الكهرباء".

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التحرير

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