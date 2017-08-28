الكهرباء: الاستهلاك يزيد كل ما التلاجة تكبر (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحريك (زيادة) أسعار الكهرباء هدفه تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية في مصر، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف حمزة، خلال لقائه بالإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مش كل الناس عندها دخل تقدر تدفع فاتورة كبيرة للكهرباء، وبالتالي كان يجب تقسيم الشرائح لـ 7 فئات".

وتابع :"لازم المواطن يقفل باب التلاجة كويس وميكونش حجمها كبير، كل ما التلاجة كبرت بتفرق في استخدام الطاقة، وكل ما تفتح وتقفل باب التلاجة بيأثر على استهلاك الكهرباء".