المالية: المنظومة الإلكترونية لنظام المدفوعات تمنع الفساد (فيديو)

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قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن آليات إدارة نظم معلومات المالية الحكومية هي أهم التحديات التي تم التغلب عليها مؤخرًا، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية لنظام المدفوعات تمنع التجاوزات نهائيًا، ولا تترك أمامها مجالا لأنه لن يكون هناك مال إضافي لصرفه.

وأضاف معيط، خلال حواره في برنامج «مال وأعمال» المذاع عبرقنلة «إكسترا نيوز»، أن النظام المالي النقدي كان يسمح بالتجاوزات، حيث يمكن إمضاء إذن صرف مخالف، موضحًا أنه لا يسمح بصرف أموال إضافية إلا بإذن من وزارة المالية، بطريقة إلكترونية إذا وافقت على دعم أو تعزيز للمصروفات لظرف محدد.