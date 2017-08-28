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شركة "هوم ميديا" تستحوذ على شبكة قنوات "العاصمة"

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مصراوي Masrawy

شركة "هوم ميديا" تستحوذ على قنوات "العاصمة"

09:40 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الإعلامي سعيد حساسين

القاهر- (مصراوي):

علم "مصراوي"، أن شركة هوم ميديا للإعلام استحوذت كليًا على شبكة قنوات العاصمة الفضائية في صفقة هي الأحدث في الإعلام المصري.

وأوضح مصدر مطلع، الاثنين، أن صفقة الاستحواذ تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة، مشيرًا إلى أن شركة هوم ميديا المالكة لمحطة "DRN" الإذاعية أبرمت عقد الاستحواذ مع الشركة المالكة لشبكة قنوات العاصمة ويرأسها الإعلامي سعيد حساسين النائب في مجلس النواب.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق ينص على "شراء أسهم الشبكة بالكامل"، لافتًا أن "هوم ميديا" تسلمت استوديوهات العاصمة أمس الأحد، تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة للشبكة، وإعادة إطلاقها.

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مصراوي Masrawy

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