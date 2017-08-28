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"داعش" يعلن مسئوليته عن الاعتداء على الشرطة بداغستان

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مصراوي Masrawy

"داعش" يعلن مسئوليته عن الاعتداء على الشرطة بداغستان

09:54 م الإثنين 28 أغسطس 2017

داعش

موسكو - (أ ش أ):

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف في وقت سابق، اليوم الاثنين، مجموعة من أفراد الشرطة في جمهورية داغستان.

وذكرت قناة " اليوم" أن مسلحين مجهولين هاجموا ضباط شرطة بالسكاكين؛ فأردوا أحدهم قتيلا وجرحوا أخرا، قبل أن يقتلوا في تبادل لإطلاق النار مع باقي أفراد الشرطة.

وأشارت القناة إلى أن هذا الاعتداء وقع داخل محطة للوقود في بلدة "كازبيسك" بداغستان.

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