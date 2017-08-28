"داعش" يعلن مسئوليته عن الاعتداء على الشرطة بداغستان
"داعش" يعلن مسئوليته عن الاعتداء على الشرطة بداغستان
09:54 م الإثنين 28 أغسطس 2017
داعش
موسكو - (أ ش أ):
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف في وقت سابق، اليوم الاثنين، مجموعة من أفراد الشرطة في جمهورية داغستان.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مسلحين مجهولين هاجموا ضباط شرطة بالسكاكين؛ فأردوا أحدهم قتيلا وجرحوا أخرا، قبل أن يقتلوا في تبادل لإطلاق النار مع باقي أفراد الشرطة.
وأشارت القناة إلى أن هذا الاعتداء وقع داخل محطة للوقود في بلدة "كازبيسك" بداغستان.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الداخلية العراقي: محاربة "داعش" في سوريا والعراق يصب في اتجاه
-
نصر الله: "داعش" استسلم حين وجد نفسه في المربع الأخير
-
منظمة إنسانية تدعو لتوفير دعم نفسي لأطفال الرقة
-
قوات مكافحة الإرهاب تقتل 225 من داعش في معارك تلعفر
إعلان
إعلان