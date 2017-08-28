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نائبة تطالب الخارجية بالرد دبلوماسيًا بشأن «المعونة»

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نائبة تطالب الخارجية بالرد دبلوماسيًا بشأن «المعونة» نائبة تطالب الخارجية بالرد دبلوماسيًا بشأن «المعونة»

التحرير

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طالبت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الخارجية المصرية بالتدخل واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية بشأن تعليق جزء المعونة الأمريكية.

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفيه لها، اليوم الإثنين، أن اتفاقية كامب ديفيد أوضحت في موادها أن هناك تسوية متبادلة لكافة المتطلبات المادية أي المعونة، مشددة على أنها حق خالص للمصريين وفق الاتفاقية، وليس منّة أو هبة من أحد.

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ولفت إلي أن المعونة الأمريكية حق للمصريين وفقًا لبنود الاتفاقية، وأن كل ما يشاع من جانب الإدارة الأمريكية بشأن الإخلال بحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لا حق لهم فيه، ولا يدخل في نطاق بنود الاتفاقية، واصفة ذلك بـ«التدخل المرفوض في الشأن المصري».

وتابعت: «علي الخارجية المصرية اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والدولية نتاج مخالفة أمريكا لبنود الاتفاقية»، مشددة على وجوب أن يكون للخارجية المصرية موقفا دوليا وقانونيا قويا وفقا لبنود التحكيم الموجودة في الاتفاقية نتاج الإخلال بأي بند من بنودها.

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التحرير

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