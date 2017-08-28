غضب إنجليزي بسبب «ضحكة» سانشيز

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شَن جمهور أرسنال اليوم هجومًا حادًا على أليكسيس سانشيز نجم فريقهم بعد مُباراة أمس أمام ليفربول عقب مشاهدتهم له وهو يضحك على مقاعد البُدلاء أثناء تأخر فريقه في النتيجة بثُلاثية.

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ومُني أرسنال بهزيمة ثقيلة أمس أمام مُضيفه ليفربول برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي المُمتاز،حيث بدأ سانشيز المباراة أساسيًا قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ62 والنتيجة تشير الى تقدم الريدز بثلاثية دون رد.

ورصدت عدسات الكاميرات نجم منتخب تشيلي وهو يضحك على مقاعد البدلاء بعد استبداله، ولاتعد هذه هي الواقعة الأولي لسانشيز فقد رصدته الكاميرات وهو يضحك أثناء خسارة أرسنال أمام البايرن بخمسة أهداف مُقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت العديد من التقاريار الصحفية خلال الفترة الماضية عن رغبة سانشيز في الرحيل عن صفوف المدفعجية، حيث يتبقى في تعاقده سنة واحدة و، لكن أرسنال يرفض التفريط فيه مُفضلا أن يبقى الموسم المُتبقى في عقده.