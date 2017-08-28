ترامب يعلن حالة الطوارئ بولاية لويزيانا الأمريكية لمواجهة إعصار هارفي

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ بولاية لويزيانا لمواجهة الفيضانات العارمة الناتجة عن إعصار هارفي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين - أن البيت الأبيض أوضح -في بيان- أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه تخفيف معاناة السكان المحليين في لويزيانا.

يشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ يسمح للحكومة الفيدرالية - خاصة وكالة إدارة الطوارئ - بتنسيق عمليات الإغاثة، فضلًا عن تقديم التمويل اللازم لجهود الإغاثة داخل الولايات الأمريكية.

وأدى إعصار هارفي - الذي تحول الآن إلى عاصفة استوائية - إلى حدوث فيضانات وصل ارتفاع المياه إلى 25 بوصة في مدينة هيوستون، حيث من المنتظر أن يصل إلى خليج المكسيك خلال الساعات الـ 12 القادمة.