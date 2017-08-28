استبعاد مديري التموين والعقود في مديرية الصحة بدمياط من منصبيهما

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استبعاد مديري التموين، والعقود والمشتريات بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة من وظيفتيهما بعد تصديق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم على القرار.

وقرر المحافظ استبعاد عاطف محمد سعد من وظيفة مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، وشيرين يوسف البيسي مسؤول العقود والمشتريات بمديرية الصحة، وتكليف سمير محمد العزبي للقيام بأعمال مدير إدارة التموين الطبي بديوان عام المديرية مؤقتًا، تسييرًا للأعمال لحين الإعلان عن الوظيفة طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وعلم "مصراوي" من مصدر مطلع بالمديرية أن سبب القرار يعود إلى مخالفات جسيمة في مناقصة شراء مستلزمات طبية بالمستشفى التخصصي، وأحال المحافظ الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق. ​