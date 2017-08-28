أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استبعاد مديري التموين والعقود في مديرية الصحة بدمياط من منصبيهما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استبعاد مديري والعقود في مديرية الصحة بدمياط من منصبيهما

09:07 م الإثنين 28 أغسطس 2017

استبعاد مديري التموين والعقود في مديرية الصحة بدمياط من منصبيهما

دمياط - محمد إبراهيم:
أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استبعاد مديري التموين، والعقود والمشتريات بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة من وظيفتيهما بعد تصديق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم على القرار.

وقرر المحافظ استبعاد عاطف محمد سعد من وظيفة مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، وشيرين يوسف البيسي مسؤول العقود والمشتريات بمديرية الصحة، وتكليف سمير محمد العزبي للقيام بأعمال مدير إدارة التموين الطبي بديوان عام المديرية مؤقتًا، تسييرًا للأعمال لحين الإعلان عن الوظيفة طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وعلم "مصراوي" من مصدر مطلع بالمديرية أن سبب القرار يعود إلى مخالفات جسيمة في مناقصة شراء مستلزمات طبية بالمستشفى التخصصي، وأحال المحافظ الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحة الإسكندرية" تغلق ٩ مطاعم و4 مقاهي بدون ترخيص

    أخبار

  • مخالفات مناقصة مستلزمات المستشفى التخصصي بدمياط أمام النيابة الإدارية

    أخبار

  • إنشاء ١٤ عمارة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي في دمياط

    أخبار

  • "صحة القليوبية": رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

83aec562f4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم