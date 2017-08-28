«عكاشة» يقترح إجراء التحقيقات مع المتهمين داخل المؤسسات العقابية (فيديو)

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تحدث خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، عن مقترح لتفادي تكرار حوادث هروب المساجين، وهو إجراء جميع التحقيقات الأمنية مع المتهمين داخل المؤسسات العقابية، وهما ما يوقف نزيف المال العام، ويقلل الثغرات الأمنية التي يستغلها المتهمين للهروب من يد العدالة.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بين السطور»، الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط على قناة «أون لايف»، أن شعور بعدم وجود عدالة ناجزة في قضايا الإرهاب يرجع إلى التشريعات القانونية المصرية التي تدخل بسببها الدولة في معركة استنزاف قانونية واضحة وصريحة، موضحًا: «تشريعاتنا بها ثغرات تسمح لهيئة الدفاع الخاصة بهذه التنظيمات الإرهابية بخوض هذه المعركة الاستنزافية ضد الدولة وهذا ما يكبد الدول خسائر مالية كبيرة».

