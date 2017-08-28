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رئيس الوزراء يستعرض مشروعات ترميم المناطق الأثرية

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رئيس الوزراء يستعرض مشروعات ترميم المناطق الأثرية رئيس الوزراء يستعرض مشروعات ترميم المناطق الأثرية

التحرير

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اجتماع مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الآثار، ضمن البرتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بقيمة مليار و270 مليون جنيه.

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وأضاف وزير الآثار، في مؤتمر صحفي، أنه تم استعراض العمل بالمشروعات الأثرية وأعمال الترميم والتطوير، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية استأنفت العمل في تطوير هضبة الأهرامات، وبدأت العمل في قصر البارون وكشك الشاي بقصر محمد على بشبرا والمعبد اليهودي بالإسكندرية، واستأنفت العمل بطريق الكباش بالأقصر، وسوف يتم استئناف العمل بالقاعات الكبرى بالمتحف القومي للحضاره بالفسطاط.

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التحرير

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