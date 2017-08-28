أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

08:37 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ظن تاجر سلاح أن اختباءه داخل منزل وسط الزراعات سيضمن له عدم ضبطه في ظل ملاحقته من قبل قوات الشرطة؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، لكنه سقط في قبضة مباحث العياط.

تفاصيل تلك المداهمة دارت أحداثها داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، حيث وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، باختباء مسجل خطر يدعى "محمد ع."، 48 سنة، داخل منزل بمنطقة الزراعات بعيدا عن الكتلة السكانية.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

أعد المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، خطة محكمة تهدف للإيقاع بالمتهم من خلال عنصر المباغتة، وتم التجهيز إلى مأمورية سرية لمداهمة ذلك المنزل.

انطلقت المأمورية بمشاركة قوة من القسم، وفوجئ المتهم برئيس مباث العياط ومعاونيه يلقون القبض عليه داخل مسكنه، وبحوزته فردي خرطوش محلي الصنع، وفرد خرطوش روسي، وكمية من طلقات الخرطوش.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، والتحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "عصابة البانجو" سقطت بـ5 كيلو في العياط

    أخبار

  • "الأمن العام": ضبط 275 قضية مخدرات و82 متهما هاربا و3 تشكيلات عصابية

    أخبار

  • تنفيذ 25 ألفا و473 حكمًا قضائياً متنوعاً خلال 24 ساعة

    أخبار

  • رئيس أكاديمية الشرطة يشهد ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات طلبة

    أخبار

إعلان

2ef78874ba.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية