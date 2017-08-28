كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

كتب - محمد شعبان:

ظن تاجر سلاح أن اختباءه داخل منزل وسط الزراعات سيضمن له عدم ضبطه في ظل ملاحقته من قبل قوات الشرطة؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، لكنه سقط في قبضة مباحث العياط.

تفاصيل تلك المداهمة دارت أحداثها داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، حيث وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، باختباء مسجل خطر يدعى "محمد ع."، 48 سنة، داخل منزل بمنطقة الزراعات بعيدا عن الكتلة السكانية.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

أعد المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، خطة محكمة تهدف للإيقاع بالمتهم من خلال عنصر المباغتة، وتم التجهيز إلى مأمورية سرية لمداهمة ذلك المنزل.

انطلقت المأمورية بمشاركة قوة من القسم، وفوجئ المتهم برئيس مباث العياط ومعاونيه يلقون القبض عليه داخل مسكنه، وبحوزته فردي خرطوش محلي الصنع، وفرد خرطوش روسي، وكمية من طلقات الخرطوش.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، والتحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.