مرتضى منصور: مش متفائل بالمنتخب (فيديو)

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتمنى بالطبع التوفيق للمنتخب الوطني، في مواجهتي أوغندا، بالجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وانتقد «مرتضى»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أداء الفراعنة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيرًا إلى أنه لا يقدم كرة ممتعة، ويعتمد فقط على محمد صلاح، معلقًا «أنا مش متفائل بس أتمنى الفوز للمنتخب».

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ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال.