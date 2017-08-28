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مرتضى منصور: مش متفائل بالمنتخب (فيديو)

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مرتضى منصور: مش متفائل بالمنتخب (فيديو) مرتضى منصور: مش متفائل بالمنتخب (فيديو)

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أكد ، رئيس نادي ، أنه يتمنى بالطبع التوفيق للمنتخب الوطني، في مواجهتي أوغندا، بالجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات 2018.

وانتقد «مرتضى»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أداء الفراعنة مع الأرجنتيني هيكتور ، مشيرًا إلى أنه لا يقدم كرة ممتعة، ويعتمد فقط على محمد صلاح، معلقًا «أنا مش متفائل بس أتمنى الفوز للمنتخب».

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ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال.

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التحرير

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