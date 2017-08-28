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شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح "بلد التعليم" رقم 1

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مصراوي Masrawy

شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح "بلد التعليم" رقم 1

07:11 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مارتن شولتس

برلين - (د ب أ):
طرح مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقبلة، مقترحات للنهوض بالتعليم في ألمانيا، تحمل اسم " التحالف الوطني للتعليم".

وشارك سبعة من رؤساء حكومات ولايات ألمانية، ينتمون إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في تقديم المقترحات التي تضمنت تخصيص مليارات يورو إضافية للمدارس، وإيجاد مليون مكان في مدارس اليوم الكامل، وزيادة إشراك المركزية في سياسة التعليم في الولايات.

وقال شولتس إن نظام التعليم ليس سيئا، لكنه طالب بعدم إغفال أوجه القصور الراهنة" فألمانيا تسطيع أكثر من ذلك، ونحن نرغب في أكثر من ذلك، نحن نريد أن نجعل من ألمانيا بلد التعليم والتأهيل رقم واحد في أوروبا".

وطالب شولتس بحذف فقرة في القانون تحظر التعاون وتدخل الحكومة المركزية في سياسة التعليم الخاصة بالولايات وقال:" لا ينبغي أن تظل الحكومة المركزية واقفة عند بوابات المدارس، ووعد بأنه في حال أصبح المستشار، فإن الحكومة المركزية ستستثمر 12 مليار يورو إضافية في قطاع المدارس، وهو القطاع الذي تختص به الولايات، وذلك بالإضافة إلى الـ5ر3 مليار يورو التي تم إقرارها قبل فترة قصيرة.

في المقابل، رفض تحالف ميركل المسيحي مقترحات شولتس.

يذكر أن شولتس والاشتراكيين الديمقراطيين يحتاجون إلى دعم التحالف المسيحي لتمرير مقترحاتهم.

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مصراوي Masrawy

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