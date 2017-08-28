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وزيرة التخطيط: وضع لوائح جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط: وضع لوائح جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية

07:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزيرة التخطيط: وضع لوائح جديدة بالمؤسسات الصحفية القومية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة السعيد التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن محاور خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية الجديدة تتركز على وضع لوائح داخلية جديدة للمؤسسات القومية تراعي نظم "الحوكمة الإدارية" بمعنى ألا تكون السلطة في يد شخص واحد مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين.

وأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، الاثنين، عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء، أنه سيتم عمل برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، واستغلال أفضل للأصول غير المستغلة بتلك الؤسسات، مشيرة إلى عقد عدة لقاءات بالشباب العاملين بهذه المؤسسات قريبًا.

وأكدت الوزيرة أن التطوير يشمل 5 مبادئ، وأن الهدف الأساسي من التطوير، رفع كفاءات المؤسسات والجهاز الإداري لها والحفاظ على حقوق العاملين، ووضع لوائح جديدة والنظر في الأصول غير المستغلة.

وحول ديون المؤسسات الصحفية، قالت السعيد إن هناك لجنة من متخصصين هدفها جدولة ديون هذه المؤسسات مع البنوك، لافتةً إلى أنه سيتم إعادة تطوير إعلام "ماسبيرو"، وسيكون هناك لقاء مرتقب مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنة للاعلام لبحث تطوير المنظومة.

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