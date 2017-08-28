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ننشر صور سجيني "سيارة ترحيلات طرة" الهاربين

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مصراوي Masrawy

ننشر صور سجيني "سيارة ترحيلات طرة" الهاربين

06:48 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الهاربين

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصل "مصراوي" على صورة سجينين لاذا بالهرب خلال ترحيلهم إلى سجن طرة، بعد انتهاء جلسة محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، بقضية "كتائب حلوان"، أمس الأحد.

بدورها، ناشدت أجهزة الأمن المواطنين بمساعدتها في القبض على المتهمين الهاربين وهما: عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، 34 سنة، تاجر دواجن مقيم بحلوان، ومحمود أبو حسين محمد فراج 32 سنة، مقيم بشارع عبد العليم بعرب غنيم بحلوان.

وطالبت الأجهزة الأمنية، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن المتهمين حال توافر أية معلومات عنهم.

وقال مصدر أمني، إن واقعة هروب سجناء من سيارة ترحيلات أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي، بدأت عندما قام أحد السجناء بمحاولة سرقة طبنجة ضابط فخرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت الضابط، وعندها أطلق أحد أمناء الشرطة النار على المتهم فأصابه.

وأضاف المصدر، أنه أثناء ذلك آثار باقي المتهمين الهرج داخل السيارة، بينما هرب اثنان منهم ، وتمكنت القوات من ضبط 5 آخرين أثناء محاولتهم الفرار ، مشددا على أن حالتي الضابط المصاب، والمتهم مستقرة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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مصراوي Masrawy

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