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​نائبة تطالب "الخارجية" بالتحرك دبلوماسيًا ضد تخفيض المعونة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

​نائبة تطالب "الخارجية" بالتحرك دبلوماسيًا ضد تخفيض المعونة الأمريكية

06:19 م الإثنين 28 أغسطس 2017

النائبة سولاف درويش

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الخارجية المصرية بالتدخل وإتخاذ الإجراءات الدبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية بشأن قطع المعونة الأمريكية.

وأردفت درويش، في بيان لها الاثنين، أن اتفاقية "كامب ديفيد"، أوضحت في صلب موادها، أن هناك تسوية متبادلة لجميع المتطلبات المادية، لافتًة إلى أن المعونة هي حق خالص للمصريين وفق للاتفاقية، وليست منة أو هبة من أحد.

وأضافت سولاف درويش: "المعونة الأمريكية حق للمصريين وفقا لبنود الاتفاقية، وأن ما يشاع من جانب الإدارة الأمريكية بشأن الإخلال بحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ليس لهم الحق في ذلك، وليس من بنود الاتفاقية وتدخل مرفوض فى الشأن المصرى.

وطالبت سولاف درويش، الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والدولية نتاج مخالفة أمريكا لبنود الاتفاقية وان يكون للخارجية المصرية موقفا دوليا وقانونيا قويا، وفق بنود التحكيم الموجودة في الاتفاقية نتاج الإخلال باي بند من بنودها.

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مصراوي Masrawy

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