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مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال سيناء

06:07 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال سيناء

حادث انقلاب سيارة

العريش - أ ش أ: 

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

كانت أجهزة الأمن في شمال سيناء تلقت إخطارًا بمصرع موظف وزوجته ووالدته في حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة بالوظة بمركز بئر العبد على الطريق الدولي (العريش ـ القنطرة)، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

نُقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى بئر العبد المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.​

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