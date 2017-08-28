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مشيرة خطاب تزور باراجواي من أجل دعمها لرئاسة "اليونسكو"

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مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب تزور باراجواي من أجل دعمها لرئاسة "اليونسكو"

05:32 م الإثنين 28 أغسطس 2017

السفيرة مشيرة خطاب

كتبت- مروة شوقي:​

استقبل السفير إيلاديو لويزاغا، وزير خارجية باراجواي، السفيرة مشيرة خطاب، مرشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو"، في قصر بينينو لوبيز مقر المستشارية الوطنية.

وأعربت خطاب، بصفتها مرشحة المجموعة الإفريقية المصرية، عن رغبتها في الاعتماد على دعم باراجواي من أجل الحصول على انتخابها مديرًا عامًا لهذه المنظمة الدولية الهامة.

وأشارت إلى أن لديها المهارات اللازمة لهذا المنصب الرفيع كونها سيدة عربية دبلوماسية وكان لها عدة أعمال طوال حياتها المهنية مع منظمة اليونسكو، وأنها حققت أهدافا هامة في عملها بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقالت مرشحة مصر إنها مسرورة جدا بالاجتماع الذي عقدته مع الوزير لويزاغا، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح بعث برسالة إلى المستشار الوطني، دعاه خلالها لزيارة مصر.

وأوضحت أن رسالة رئيس مصر حملت تأكيدات على العلاقات الممتازة بين البلدين، وأعرب خلالها عن ارتياحه للاتفاق مع سلطات باراجواى على عقد معرض فنى للنسخ المتماثلة الفرعونية.

وأكد "السيسي"، في رسالته أنه يؤمن بحقوق البلدان في تطوير أنشطة اليونسكو والمشاركة فيها وأن رؤيته تركز على تعزيز التعليم كوسيلة هامة لتحقيق جميع أهداف هذه المنظمة الدولية -بحسب خطاب.

واختتمت خطاب اللقاء، بأن شعارها سيكون "كلما كنت مقتربًا من الناس كلما كنت مقتربًا من المهمة".

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