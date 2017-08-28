محافظ الإسكندرية وقائد الدفاع العسكري يتفقدان معدات مواجهة الكوارث (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، يرافقه اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الإثنين، جولة تفقدوا خلالها المعدات الهندسية الثقيلة التي جهزتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمجابهة الأزمات والكوارث البيئية.

ووجه المحافظ، خلال الزيارة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة لإدارة أي أزمة، ووضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات، وتدريب العاملين بالأحياء على التعامل مع الأزمات بما يقلل من نسبة الأضرار الناجمة عن أي حادث.

وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع الأزمة هي الاستجابة السريعة، والتحرك الفوري، وتجهيز المستشفيات لاستقبال أي حالات، قائلاً: "الدقيقة تفرق كثيرًا في حياة الإنسان".

وأكد المحافظ على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام في حال وقوع الأزمة من خلال إصدار بيان إعلامي سريع وصادق لعدم السماح بنشر الشائعات وطمئنة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمحافظات المجاورة في حالة الاحتياج أو نقص الإمكانات.​