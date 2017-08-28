مصدر: ماس كهربائي بجهاز تكييف وراء حريق حجز السيدات بقسم الهرم
مصدر: ماس كهربائي بجهاز تكييف وراء حريق حجز السيدات بقسم الهرم
05:35 م الإثنين 28 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب – محمد شعبان:
شبَّ حريق محدود بحجز قسم شرطة الهرم، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات.
أكد مصدر مسؤول بالقسم، أن ماسا كهربائيا بجهاز تكييف حجز السيدات، تسبب في تصاعد الأدحنة داخل الحجز.
أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إخلاء الحجز في غضون ثوان معدودة؛ حرصا على حياتهن، لافتا بأن رجال الشرطة تمكنوا من إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق خلال دقائق.
المصدر أشار إلى أنه تم إخلاء جميع السجناء (رجال – سيدات) من الحجز، تحت حراسة مشددة من رجال المباحث بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان.
شدد المصدر على أنه تم استدعاء رجال الإطفاء وعربة إسعاف احتياطيا؛ مؤكدا على استقرار الأوضاع
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