"شولتس" يدافع عن نصح جابريل للألمان بعدم السفر إلى تركيا

برلين - (د ب أ):

دافع مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقبلة، عن تصريحات وزير الخارجية زيجمار جابريل الذي نصح مواطنيه، دون تحذير رسمي، بعدم السفر إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، خلفا لجابريل.

وفي تصريحات لصحيفة (راين-نيكار-تسايتونج) الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي إن " جابريل قال الصواب في هذا الأمر".

وأشار شولتس إلى الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر المحبوس احتياطيا منذ أسابيع في تركيا، وقال:" أوافق عندما يقول وزير خارجيتنا لهذا السبب: كونوا حذرين، وفي النهاية فإن جمهورية ألمانيا ليست في وضع يمكنها من حماية مواطنينا في تركيا من تعسف السيد أردوغان (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".

وكان جابريل قال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا: "لا يمكن فعل ذلك (قضاء عطلة في تركيا) حاليا بضمير مرتاح"، وذلك في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا، وقال: "لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد".

واضطرت وزارة الخارجية في أعقاب ذلك إلى إعلان أنها ليست بصدد إعداد تحذيرات من السفر إلى تركيا، وذلك على الرغم من النصائح العلنية لجابريل.

وطالب شولتس مجددا بمنح اردوغان مهلة لإطلاق سراح الألمان المحبوسين في تركيا، وقال :" لست مستعدا للانتظار شهورا أخرى، ولابد أن يستغرق الأمر أسابيع قليلة".

كما طالب شولتس أيضا بتصريحات واضحة في مواجهة الرئيس التركي:" فهو يكسر كل القواعد، ولا ينبغي أن يكون الرد على هذا بتصريحات مصوغة برقة".