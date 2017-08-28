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5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:30 مساءً
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:30 مساءً
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:12 مساءً
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:12 مساءً
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
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الأخبار - موجز أخبار الخامسة لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 28-8-2017
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DMC
الاثنين 28 أغسطس 2017 05:39 مساءً
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