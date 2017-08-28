القبض على جزارين اثنين بحيازتهما أختام لحوم مزورة بكفر الشيخ 04:43 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بضبط وإحضار المدعو "ر. إ. أ"، وشقيقه "م"، جزارين، ويقيمان بدائرة قسم أول كفر الشيخ، لسؤالهما في واقعة ضبط "ختم لحوم مزور"، بحيازتهما، في حملة تموينية مشتركة بين الشرطة، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.كما أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، بتكليف مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بإرسال "ختم" حقيقي ساري المفعول، والمادة الحمراء، المصرح بها صحيًا بختم اللحوم بالمجازر، للنيابة، تمهيدًا لإرسالها للجهات المختصة، بشأن مطابقتها بالختم والمادة السائلة، المضبوطتين بحيازة الجزارين الصادر بحقهما الضبط والإحضار، للتأكد من صحة تلك المضبوطات أو من عدمه.وكانت حملة مشتركة بين الشرطة، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قادها اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، برفقة الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري، وضمت المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين، والعميد حاتم فايد مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وأطباء من الطب البيطري، ضبطت بحيازة الجزار الأول، ختم مزور، ومادة سائلة يستخدمانها في ختم اللحوم، بعد إجراء الذبح خارج المجزر.وفي السياق ذاته أكد الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا الختم كان مفقودًا منذ عام 2008، ومبلغ بفقدانه، من مجزر كفر الشيخ، وجرى إيقاف العمل به بعد فقدانه، وكانت المديرية تجري البحث عنه، بعد اكتشاف عدم مطابقة الأختام الموجودة على اللحوم لدى بعض الجزارين، مع أختام مجزر كفر الشيخ.وأوضح أنه بالمرور على محال الجزارة في تلك الحملة مع رجال الأمن، بحضور مدير أمن كفر الشيخ، جرى ضبط الجزار الأول المذكور، وبحيازته هذا الختم، ومعه مادة حمراء، لا تتطابق نهائيًا مع المادة السائلة، المصرح بها صحيًا لختم اللحوم بالمجازر، حيث أن المادة السائلة المقلدة، تجلب الأمراض، من بينها مرض السرطان، وجرى التحفظ علي الختم والمادة السائلة المزورتين.

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