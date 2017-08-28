أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على جزارين اثنين بحيازتهما أختام لحوم مزورة بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على جزارين اثنين بحيازتهما أختام لحوم مزورة بكفر الشيخ

04:43 م الإثنين 28 أغسطس 2017

  • عرض 2 صورة

    f347133cce.jpg

  • عرض 2 صورة

    e03144792f.jpg

إعادة الألبوم

بـ

الألبوم التالى

بـ"زفة العجول" و"الفول والطعمية".. الدمايطة يحتفلون بعيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بضبط وإحضار المدعو "ر. إ. أ"، وشقيقه "م"، جزارين، ويقيمان بدائرة قسم أول كفر الشيخ، لسؤالهما في واقعة ضبط "ختم لحوم مزور"، بحيازتهما، في حملة تموينية مشتركة بين الشرطة، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.كما أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، بتكليف مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بإرسال "ختم" حقيقي ساري المفعول، والمادة الحمراء، المصرح بها صحيًا بختم اللحوم بالمجازر، للنيابة، تمهيدًا لإرسالها للجهات المختصة، بشأن مطابقتها بالختم والمادة السائلة، المضبوطتين بحيازة الجزارين الصادر بحقهما الضبط والإحضار، للتأكد من صحة تلك المضبوطات أو من عدمه.وكانت حملة مشتركة بين الشرطة، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قادها اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، برفقة الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري، وضمت المقدم محمد دومة رئيس مباحث ، والعميد حاتم فايد مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وأطباء من الطب البيطري، ضبطت بحيازة الجزار الأول، ختم مزور، ومادة سائلة يستخدمانها في ختم اللحوم، بعد إجراء الذبح خارج المجزر.وفي السياق ذاته أكد الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا الختم كان مفقودًا منذ عام 2008، ومبلغ بفقدانه، من مجزر كفر الشيخ، وجرى إيقاف العمل به بعد فقدانه، وكانت المديرية تجري البحث عنه، بعد اكتشاف عدم مطابقة الأختام الموجودة على اللحوم لدى بعض الجزارين، مع أختام مجزر كفر الشيخ.وأوضح أنه بالمرور على محال الجزارة في تلك الحملة مع رجال الأمن، بحضور مدير أمن كفر الشيخ، جرى ضبط الجزار الأول المذكور، وبحيازته هذا الختم، ومعه مادة حمراء، لا تتطابق نهائيًا مع المادة السائلة، المصرح بها صحيًا لختم اللحوم بالمجازر، حيث أن المادة السائلة المقلدة، تجلب الأمراض، من بينها مرض السرطان، وجرى التحفظ علي الختم والمادة السائلة المزورتين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل العيد.. توزيع 87 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

    أخبار

  • حملات رقابية وتموينية على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى بأسيوط

    أخبار

  • ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس

    أخبار

  • القبض على صاحب مخبز استولى على 370 جوال دقيق بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

310f9fbb78.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم