تبدأ عملها في أكتوبر المقبل.. 4 معلومات عن أكاديمية الشباب

كتبت-ياسمين محفوظ :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والإرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، ومن المقرر أن تبدء الأكاديمية عملها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر القادم، ويأتى إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016 و التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي:

1-تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة.

2- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية – وزارة التعليم العالى و البحث العلمى -وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – وزارة المالية – المجلس الأعلي للجامعات وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة.

3- تم الإنتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر و الذي يتكون من ستة مبانى على مساحة 10 ألاف متر مربع.

4 - تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات و المعاهد و المؤسسات العلمية الدولية.

وأكد مصدر رئاسي أن الأكاديمية متاحة للجميع، إضافة إلى أنها تسعى لتخريج كوادر قيادية لكافة الأجهزة الإدارية في الدولة، كما ان الدراسة بها تشمل عدة مجالات مثل الإعلام والصحافة والإعلام الرقمي والأمن القومي، وكيفية التعامل مع الإعلام والرأي العام وأيضا السياسة، وغيرها من المجالات الهامة لشغل مناصب قيادية، مشددا على أن الهدف من إنشاء الأكاديمية والتي بناؤها في أقل من عام هو خلق كيانات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بالوطن.

كما اشار المصدر إلى أن الدولة استعانت بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في وضع مناهج الدراسة بالأكاديمية، لافتا إلى أن الدراسة بالأكاديمية أحد شروط ممارسة أي مهنة من المجالات التي ستقوم الأكاديمية بتدريسها للملتحقين بها.​