المتحدث العسكري: مقتل 8 إرهابيين و إكتشاف وتدمير جسم نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي

تمكنت قوات الجيش الثاني بشمال سيناء، من إكتشاف وتدمير 14 وكر خاصة العناصر التكفيرية عثر بداخلهم على أدوات تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة بشمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري ، إن الوكر عثر بداخله إحتياجات إدارية وملابس عسكرية - أجهزة إتصال - أجهزة كمبيوتر - كمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة .

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أنه تم تدمير 8 عربات و4 دراجات نارية، وإكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودى بشمال سيناء.

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها لتطهير باقى البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء .