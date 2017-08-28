وزير الخارجية الألماني في زيارة مفاجئة للولايات المتحدة

برلين- (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريل مساء اليوم، الاثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة مفاجئة.

ومن المقرر أن يلتقي جابريل نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن.

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم، الاثنين، أن المحادثات التي تم الاتفاق عليها في اللحظات الأخيرة ستدور حول مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان والخلاف النووي مع كوريا الشمالية والعقوبات ضد روسيا والاتفاق النووي مع إيران والأوضاع في قطر التي تقاطعها الدول المجاورة.

وأكد المتحدث أن المحادثات لن تدور حول اتخاذ "قرارات محددة في قضايا بعينها"، موضحا أن الهدف هو تبادل الآراء والمعلومات في أجواء حوار صريحة بقدر الإمكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون ثالث زيارة يقوم بها جابريل إلى الولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه كوزير خارجية ألمانيا.

ومن المقرر أن يلتقي جابريل خلال هذه الزيارة أيضا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسينجر لإجراء محادثات حول نزع السلاح النووي.

يذكر أن كيسينجر، 94 عاما، كان وزير خارجية الولايات المتحدة في الفترة من عام 1969 حتى عام 1997، ويعتبر من ممهدي سياسية التهدئة ونزع السلاح النووي تجاه الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.

وسيتوجه جابريل إلى الولايات المتحدة عقب مشاركته في فعالية انتخابية مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب للمنافسة على منصب المستشارية، مارتن شولتس، في مدينة زالتسجيتر بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.