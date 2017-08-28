"الأمن العام": ضبط 275 قضية مخدرات و82 متهما هاربا و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- عن ضبط 275 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 156 كجم من مخدر البانجو، و15 كجم من مخدر الحشيش، و 2كجم من مخدر الهيروين، و320 جم من مخدر الفودو، و200 جم من مخدر الأفيون، و25 جم من مخدر الإستوروكس، و52 ألفا و575 قرصا مخدرا، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين من السجون والقضايا المتنوعة، عن ضبط 82 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، عن ضبط 12 متهما، لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 492 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، عن إعادة 6 سيارات مسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.