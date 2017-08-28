تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم فرد خرطوش وأطلق على الضحية طلقة أحدث إصابته في البطن.

حرزت النيابة سلاح الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه بعرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه