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تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

03:29 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم فرد خرطوش وأطلق على الضحية طلقة أحدث إصابته في البطن.

حرزت النيابة سلاح الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه بعرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه

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مصراوي Masrawy

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