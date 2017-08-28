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نتنياهو ينتقد الأمم المتحدة خلال أول زيارة لأمينها العام للمنطقة

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مصراوي Masrawy

نتنياهو ينتقد الأمم المتحدة خلال أول زيارة لأمينها العام للمنطقة

03:28 م الإثنين 28 أغسطس 2017

نتنياهو ينتقد الأمم المتحدة خلال أول زيارة لأمينها العام للمنطقة

تل أبيب- (د ب أ):
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الاثنين، انتقادا شديدا للأمم المتحدة، بالتزامن مع بدء زيارة أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش لإسرائيل.

وفي تصريحات قبل انطلاق لقاء نتنياهو بجوتيريش، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمم المتحدة بالفشل في منع وصول شحنات الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، وقال إن إيران تسعى إلى فتح جبهة ضد إسرائيل على الحدود مع لبنان وسورية.

وقال إن إيران "تقوم أيضا ببناء مواقع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه لهذا الهدف في كل من سورية ولبنان. وهذا أمر لا يمكن أن تقبله إسرائيل. وهذا أمر يتعين ألا تقبله الأمم المتحدة"، دون المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه يَعتقد أن لدى الأمم المتحدة "هاجسا غير منطقي" بالنسبة لإسرائيل.

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مصراوي Masrawy

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