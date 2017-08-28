أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

متى يمكن للأطفال رؤية ذبح أضحية العيد؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متى يمكن للأطفال رؤية ذبح أضحية العيد؟

03:22 م الإثنين 28 أغسطس 2017

متى يمكن للأطفال رؤية ذبح أضحية العيد؟

متى يمكن للأطفال رؤية مشهد ذبح النحر في عيد الأضطح

كتبت- هاجر حاتم:

أيام ونستقبل عيد الأضطحى المبارك، الذي من أهم طقوسه الدينية هو ذبح الأضحية ،سُنة عن نبي الله إبراهيم، ولكن يتساءل الأبوين عن مدى تقبل أطفالهم لهذا المشهد من عدمه، وهل مشاهدتهم للذبح قد يؤثر عليهم نفسياً أم لا؟.

أوضح جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـ "مصراوي" أن الحد الأدنى لسن الطفل المسموح به لمشاهدة ذبح الأضحية من 5 أو 6 سنوات، ويجب أن تتم بعد توضيح وشرح هذه العملية للطفل وأسبابها الدينية، ولماذا تتم مثل هذه الطقوس.

وبعد الشرح قال "فرويز"يجب استئذان الطفل إذا كان يرغب في رؤية هذا المشهد أم لا، وفي حالة الرفض لا يجب إجباره، حتى لا يكره هذا الواجب الديني.

وأكد "فرويز" أنه في حالة إجبار الاطفال على رؤية مشهد النحر دون أن يتم تمهيد الامر له مسبقًا،  قد يرفض الطفل تناول اللحوم بكل أنواعه، ويفضل الأكل النباتي، وفي أيام العيد يختبئ بغرفته.

إضافة إلى هذا الأمر، قد يتسبب للبعض بحدوث "عصاب ما بعد الصدمة" وهو عبارة عن حالة تصيبهم في الكبر كلما رأوا مشهد فيه دماء، يصحبها صدمة نفسية، وحالات إغماء، أو تبول لا إرادي، وأحلام وكوابيس بها مشاهد ذبح.

إعلان

إعلان

b4f34e74fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية