متى يمكن للأطفال رؤية ذبح أضحية العيد؟

كتبت- هاجر حاتم:

أيام ونستقبل عيد الأضطحى المبارك، الذي من أهم طقوسه الدينية هو ذبح الأضحية ،سُنة عن نبي الله إبراهيم، ولكن يتساءل الأبوين عن مدى تقبل أطفالهم لهذا المشهد من عدمه، وهل مشاهدتهم للذبح قد يؤثر عليهم نفسياً أم لا؟.

أوضح جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـ "مصراوي" أن الحد الأدنى لسن الطفل المسموح به لمشاهدة ذبح الأضحية من 5 أو 6 سنوات، ويجب أن تتم بعد توضيح وشرح هذه العملية للطفل وأسبابها الدينية، ولماذا تتم مثل هذه الطقوس.

وبعد الشرح قال "فرويز"يجب استئذان الطفل إذا كان يرغب في رؤية هذا المشهد أم لا، وفي حالة الرفض لا يجب إجباره، حتى لا يكره هذا الواجب الديني.

وأكد "فرويز" أنه في حالة إجبار الاطفال على رؤية مشهد النحر دون أن يتم تمهيد الامر له مسبقًا، قد يرفض الطفل تناول اللحوم بكل أنواعه، ويفضل الأكل النباتي، وفي أيام العيد يختبئ بغرفته.

إضافة إلى هذا الأمر، قد يتسبب للبعض بحدوث "عصاب ما بعد الصدمة" وهو عبارة عن حالة تصيبهم في الكبر كلما رأوا مشهد فيه دماء، يصحبها صدمة نفسية، وحالات إغماء، أو تبول لا إرادي، وأحلام وكوابيس بها مشاهد ذبح.