المتحدث العسكري: ضبط 3 إرهابيين وتدمير 4 مزارع بانجو (صور)

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، اليوم الإثنين، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 3 أفراد ينتمون للعناصر الإرهابية و3 دراجات نارية بوسط سيناء، واكتشاف وتدمير 4 مزارع لنبات البانجو المخدر وكمية أخرى كانت معدة للتوزيع.

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