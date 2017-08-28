ضبط عميد شرطة أثناء تهريبه «8 كيلو بانجو» شرق القنطرة

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تمكنت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة من القبض على ضابط شرطة برتبة عميد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر مخبأ داخل سيارته بمعدية سيارات القنطرة شرق، وذلك أثناء عبوره لقناة السويس من الشرق إلى الغرب.

وقالت مصادر مطلعة: إن "قوات فوج تأمين المجرى الملاحي اشتبهت في إحدى السيارات العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء عبورها لمعدية السيارات بالقنطرة شرق، بقيادة "عماد.م.أ" عميد شرطة ويعمل بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية".

وبتفتيش السيارة وقائيًا عثر بداخلها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرام بعد أن تعطلت السيارة أمام المعدية وبفتح الغطاء الأمامي للسيارة صعدت رائحة المخدر بعد احتراقها داخل الموتور، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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وأفاد شهود عيان، أن السيارة التي يقودها العميد انبعث منها رائحة المخدرات بعد ارتفاع درجات حرارة المحرك، مما جعل قوات تأمين المعدية تشتبه في السيارة وتطلب من الشرطي فتح "الغطاء" الأمامي، وتم العثور على كمية المخدرات التي تقدر بنحو 8 كيلو جرامات من نبات البانجو.