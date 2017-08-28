بيلاروسيا: مصر لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط
بيلاروسيا: مصر لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط
03:22 م الإثنين 28 أغسطس 2017
بيلاروسيا
مينسك - (أ ش أ):
أكدت بيلاروسيا أنها تعتبر مصر لاعبا رئيسيا في جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الشؤون الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، عقب المحادثات التي أجراها، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية سامح شكري في مينسك، إنه من غير الممكن إرساء الاستقرار بشكل حقيقي في الشرق الأوسط بدون مصر.
وأضاف ماكي، وفقا لوكالة أنباء بيلاروسيا (بيتا)، "نحن على قناعة انه من المستحيل ضمان استقرار وسلام حقيقيين بالشرق الأوسط بدون مشاركة مصر، فهي تلعب دورا محوريا في هذه المنطقة، وهو ما أكدته الإجراءات السياسية الملموسة التي يتخذها قادة الدولة".
وأكد الوزير أن بيلاروسيا تعتبر مصر لاعبا سياسيا مهما على الساحة الإقليمية والدولية، وقال إن حقيقة أن مصر تشكل وطنا لـ95 مليون نسمة لا تحتاج إلى تفسير، فهي دولة قوية ولاعب رئيسي بالفعل إقليميا ودوليا.
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