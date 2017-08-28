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بيلاروسيا: مصر لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

بيلاروسيا: لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

03:22 م الإثنين 28 أغسطس 2017

بيلاروسيا: مصر لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

بيلاروسيا

مينسك - (أ ش أ):

أكدت بيلاروسيا أنها تعتبر مصر لاعبا رئيسيا في جهود الاستقرار ‏بمنطقة الشرق الأوسط.‏

وقال وزير الشؤون الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، عقب المحادثات التي أجراها، اليوم الاثنين، مع ‏وزير الخارجية سامح شكري في مينسك، إنه من غير الممكن إرساء الاستقرار بشكل حقيقي في الشرق ‏الأوسط بدون مصر.‏

وأضاف ماكي، وفقا لوكالة أنباء بيلاروسيا (بيتا)، "نحن على قناعة انه من المستحيل ضمان استقرار ‏وسلام حقيقيين بالشرق الأوسط بدون مشاركة مصر، فهي تلعب دورا محوريا في هذه المنطقة، وهو ما ‏أكدته الإجراءات السياسية الملموسة التي يتخذها قادة الدولة". ‏

وأكد الوزير أن بيلاروسيا تعتبر مصر لاعبا سياسيا مهما على الساحة الإقليمية والدولية، وقال إن حقيقة ‏أن مصر تشكل وطنا لـ95 مليون نسمة لا تحتاج إلى تفسير، فهي دولة قوية ولاعب رئيسي بالفعل إقليميا ‏ودوليا. ‏

هذا المحتوى من

Asha

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