بالصور.. ورشة عمل للتوعية بمواجهة حوادث الموانئ ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت موانىء بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، ورشة عمل، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام ميناء بورسعيد، بعنوان "حوادث الموانىء وأسبابها وأسلوب تجنبها"، بحضور نخبة من المتخصصين ومديري مينائي شرق وغرب وبعض من القيادات الأمنية المعنية.

وقال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، في تصريحات له على هامش الورشة، إنها تضمنت دراسة تفاعلية لحادث حريق ميناء شرق بورسعيد في مايو 2016 الماضي، موضحًا أنه لابد من وضع استراتيجية علمية لمواجهة مثل تلك الأزمات من خلال تحليل علمي للموقف وكذا نوعية وحجم الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وكيفية التعامل بشكل صحيح وقت الحدث.

وقدم الربان علي عاصم، القائم بأعمال مدير ميناء شرق بورسعيد، خلال فعاليات الورشة، عرضًا يوضح كيفية التخطيط السليم لإدارة الأزمة وكيفية إعداد سيناريوهات للمواجهة انطلاقًا من أهمية الدور البارز الذي تقدمة الميناء من إجراءات للسلامة، منعًا لحدوث تكرارها، كما تم فتح باب المناقشة مع الحضور من أجل الخروج بتوصيات وكذلك الخطة العامة لتنفيذها.