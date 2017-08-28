"السجون" تنظم ندوة دينية لنزلاء سجن المرج العمومي
"السجون" تنظم ندوة دينية لنزلاء سجن المرج العمومي
02:32 م الإثنين 28 أغسطس 2017
ندوة دينية
كتب- علاء عمران:
نظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية لنزلاء سجن المرج العمومي؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية.
وحاضر في الندوة الدينية التثقيفية مستشار فضيلة مفتي الجمهورية؛ وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع مصلحة السجون، وعدد كبير من النزلاء، الذين أبدوا سعادتهم بالندوة ومدى استفادتهم منها.
ويأتي ذلك حرصاً من قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، تمهيداً لإعادتهم إلى مدارج المجتمع، كمواطنين صالحين.
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