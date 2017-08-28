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ضبط 300 قطعة أثرية بحوزة طالب في الأقصر

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ضبط 300 قطعة أثرية بحوزة طالب في الأقصر ضبط 300 قطعة أثرية بحوزة طالب في الأقصر

التحرير

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ألقت مباحث مركز شرطة أرمنت، القبض على طالب، لحيازته كمية من التماثيل الحجرية التي يشتبه في أثريتها، بجنوب غرب الأقصر.

كانت وردت معلومات لمباحث مركز شرطة أرمنت، تفيد قيام "عبدالله. م. ط" 19 عامًا، طالب ومقيم الرزيقات بحري، بالاحتفاظ بعدد من التماثيل الأثرية داخل منزله.

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بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة منزله، وضبط تمثال طوله 20 سم من الحجر البازلت الأسود وتمثالين بطول كل منهما 33 سم، وبرديات وأواني و 300 قطعة حجرية بأحجام مختلفة يشتبه في أثريتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لتولي التحقيقات وانتداب خبير للكشف عن أثريتهم من عدمه. 

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التحرير

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