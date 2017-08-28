مكة المكرمة| مدبولي يزور بعثة الحج السياحي.. وشعلان: حل أزمة سكن «النواب»

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية، مقر بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وتنظيمها، مشيدا بجهود بعثة الحج فى التدخل السريع لعلاج أى سلبيات أو مشكلات قد تطرأ.

وأشاد الوزير بالرقابة الجادة التى تقوم بها البعثة للتأكد من التزام الشركات السياحية بالبرامج المتفق عليها مع حجاج بيت الله الحرام، مطالبا بضرورة المتابعة المستمرة على مدى الساعة للحجيج، وتوفير كل سبل الراحة لهم بما فيها التحرك الدؤوب فى استقبال وعلاج أى مشكلة للتائهين الذين يحضرون للبعثة.

والتقى مدبولي خلال الزيارة، محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحي، فى ضوء المساعى نحو التنسيق التام بين البعثة الرسمية والبعثات النوعية.

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على جانب آخر، تدخلت وزارة السياحة لحل أزمة الحجاج التابعين لمجلس النواب، الذين تعرضوا لمشاكل أثناء تسكينهم في مكة، وصرح محمد شعلان وكيل وزارة السياحة ورئيس البعثة، أن بعثة الوزارة تلقت يوم الجمعة ٢٥ أغسطس الجاري شكوى من النائب حسن سيد خليل وآخرين من أعضاء مجلس النواب ضد إحدى شركات السياحة تفيد بتضررهم من سوء السكن وسوء التنظيم، وإخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم، وفور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة إلى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت البعثة وتم استدعاء صاحب الشركة والتحقيق معه، وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحًا أن الوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأضاف شعلان أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة إلى مقر إقامتهم للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة، وأن اللجنة قامت بمعاينة مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها، كما تم التشديد على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدى الساعة، وحل جميع مشاكلهم، كما تعهد المندوب أمام اللجنة بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من وإلى الحرم.

جدير بالذكر أن حصة وزارة السياحة ٣٦ ألف تأشيرة من إجمالي الحصة المخصصة لجمهورية مصر العربية، والبالغ عددها ٧٨ ألف تأشيرة، وذلك بناء على محضر اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء، وقد تم إصدار ضوابط الحج باعتماد يحيى راشد وزير السياحة لتنظيم الحج السياحي من خلال الشركات، ومن هذه الضوابط مستوى السكن الذي تقوم الوزارة بمعاينته وإجازته في حالة اتفاقه مع الضوابط، وكذلك تحديد مسافات السكن وبعده عن المسجد الحرام.